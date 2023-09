La grossa operazione delle forze dell’ordine a Caivano

Dalle prime ore della mattinata di martedì è in corso un’ampia operazione delle forze dell’ordine nel quartiere Parco Verde di Caivano, un comune nella città metropolitana di Napoli. Del quartiere e più in generale della città si sta parlando da giorni sulle cronache nazionali, per via di un caso di stupro avvenuto lo scorso luglio ai danni di due ragazzine di 10 e 12 anni e scoperto a fine agosto.

L’operazione coinvolge Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza: oltre 400 agenti stanno perquisendo vari edifici nel quartiere e identificando persone e veicoli considerati sospetti. È stato perquisito un appartamento vuoto che si ritiene venga utilizzato come centro di spaccio, e sono stati confiscati circa 45mila di euro in contanti. I Carabinieri hanno sequestrato anche centinaia di proiettili e diverse armi tra cui una bomba molotov, un tipo di arma di facile costruzione nota per essere usata nella guerriglia urbana.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato l’operazione dicendo che il governo «è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza».