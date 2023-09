Almeno 6 persone sono morte e 12 sono disperse a causa delle alluvioni in Guatemala

Almeno sei persone sono morte a causa delle forti piogge in Guatemala. Altre 12 risultano disperse. Fra di loro ci sono anche diversi bambini. A Città del Guatemala, capitale del paese, durante la notte tra domenica e lunedì un corso d’acqua ingrossato dalle forti piogge aveva rotto un blocco formato da detriti e rifiuti accumulatisi sul letto del fiume. La piena che si è generata ha spazzato via alcune case di una baraccopoli nella periferia della città. Le autorità locali hanno detto che i residenti della zona erano stati più volte avvisati di trasferirsi proprio per via del rischio posto dalle alluvioni.

Sempre lunedì lo stato di Jalisco, in Messico, ha fatto sapere che almeno sette persone sono morte e altre nove sono disperse per le alluvioni avvenute nella zona.

