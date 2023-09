L’associazione degli sceneggiatori statunitensi ha trovato un accordo che potrebbe mettere fine allo sciopero iniziato quasi cinque mesi fa

La Writers Guild of America (WGA), l’associazione che rappresenta oltre 11mila sceneggiatori che lavorano a Hollywood, ha annunciato domenica sera di aver trovato un possibile accordo sul rinnovo del contratto collettivo di categoria. Il contenuto dell’accordo, che non è ancora stato reso pubblico, dovrà essere ratificato dai membri della WGA.

L’approvazione dell’accordo potrebbe far terminare lo sciopero cominciato quasi cinque mesi fa, il 2 maggio, che ha messo in grossa difficoltà il mondo della produzione cinematografica e televisiva statunitense. Gli sceneggiatori chiedono soprattutto un maggior riconoscimento economico, dato che oggi il lavoro di molti professionisti del settore è precario e mal retribuito. Lo sciopero è ancora in corso, e in un messaggio inviato ai propri iscritti la WGA ha detto che «nessuno dovrebbe tornare al lavoro prima di aver ricevuto l’autorizzazione dell’associazione», che potrebbe arrivare nella giornata di martedì.

Pubblicità

– Leggi anche: È iniziato lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood

Continua intanto lo sciopero degli attori e delle attrici di Hollywood, rappresentati dal sindacato SAG-AFTRA, iniziato lo scorso luglio.