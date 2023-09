Weekly Beasts

Ci sono parecchi animali fotografati da vicino, o zoomati bene, tra le foto raccolte negli ultimi giorni tra zoo, natura e ambienti urbani: un avvoltoio barbuto, una lince dallo sguardo severo, la testa di una rana toro e un cervo che guarda dritto in camera. Per vedere il piccolo dunnart (o topo marsupiale dalle zampe strette) allo zoo Taronga di Sydney bisogna invece guardare con più attenzione. Poi ci sono un tricheco a una dimostrazione per il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, un pinguino che nuota dietro un vetro e un gruppo di lontre che si riposano.