Secondo due giornali brasiliani l’ex presidente Jair Bolsonaro si sarebbe consultato con alcuni capi dell’esercito per fare un colpo di stato dopo le elezioni perse contro Lula

Giovedì due importanti giornali brasiliani – O Globo e il sito UOL – hanno scritto che lo scorso anno l’ex presidente di destra Jair Bolsonaro si sarebbe incontrato con alcuni capi dell’esercito, della marina militare e dell’aviazione per discutere di un possibile piano per compiere un colpo di stato.

I due giornali scrivono che lo avrebbe rivelato il colonnello Mauro Cid, ex consulente e assistente di Bolsonaro, arrestato a maggio nell’ambito di un’inchiesta sulla possibilità che Bolsonaro e alcune persone a lui vicine abbiano prodotto dei documenti falsi per sostenere che fossero vaccinati contro il Covid-19, con l’obiettivo di entrare negli Stati Uniti tra il 2021 e il 2022. Secondo documenti giudiziari ottenuti dai giornali, Cid avrebbe rivelato i dettagli del piano di colpo di stato nel corso di un interrogatorio. Secondo la testimonianza di Cid il piano avrebbe ricevuto il sostegno dell’ex capo della marina, Almir Garnier, mentre i capi dell’esercito si sarebbero rifiutati di appoggiarlo.

Gli avvocati di Cid non hanno risposto alle richieste di commenti sulle rivelazioni dei giornali, e la polizia federale brasiliana ha detto che ci sono indagini in corso e di non poterne parlare. Bolsonaro, invece, ha negato le accuse tramite una dichiarazione dei suoi avvocati.

