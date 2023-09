Il Regno Unito ha incriminato cinque persone sospettate di essere spie per conto della Russia

La procura della Corona britannica ha autorizzato l’incriminazione di cinque persone bulgare sospettate di attività di spionaggio per conto della Russia sia in territorio britannico che in altri paesi europei in un periodo compreso tra il 30 agosto del 2020 e l’8 febbraio del 2023. Si tratta di tre uomini e due donne tra i 29 e i 45 anni accusati di aver cospirato per raccogliere informazioni da passare alla Russia. La decisione è stata presa in base a un’indagine della polizia inglese. Tre delle persone accusate, Orlin Roussev, Biser Dzhambazov e Katrin Ivanova, erano già state incriminate lo scorso febbraio per il possesso di documenti di identità falsi. Dovranno presentarsi davanti ai giudici per la prima udienza il prossimo 26 settembre assieme alle altre due, Ivan Stoyanov e Vanya Gaberova.