La Germania ha dichiarato illegale l’associazione neonazista Hammerskins

Il governo tedesco ha dichiarato illegale l’associazione neonazista Hammerskins e ha perquisito le case di 28 dei suoi membri. Gli Hammerskins derivano da un gruppo statunitense omonimo ed esistono in Germania dagli anni Novanta, dove hanno circa 130 membri che fanno parte di un sottogruppo chiamato Crew 38, anch’esso dichiarato illegale. Sono la ventesima organizzazione di estrema destra a essere dichiarata illegale nel paese.

Il loro scopo principale è la promozione di musica rock razzista, tramite i concerti, la distribuzione di dischi e la vendita di merchandise, per diffondere teorie razziste di stampo nazista e radicalizzare anche chi non fa parte dell’associazione. Gli Hammerskins tecnicamente non hanno una leadership organizzata, ma i loro membri, individualmente, sono stati coinvolti in molte occasioni in episodi di violenza razzista e antisemita.

