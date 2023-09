L’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Ryanair per possibile abuso di posizione dominante

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), quella che siamo abituati a chiamare “Antitrust”, ha avviato un’istruttoria nei confronti di Ryanair per possibile abuso di posizione dominante. La compagnia aerea, nota per i suoi viaggi low cost e con il maggior numero di passeggeri in Italia, avrebbe ostacolato ingiustamente le agenzie di viaggio che cercano di acquistare i suoi biglietti, per espandere la propria offerta anche in altri servizi turistici, come la prenotazione di hotel e il noleggio di auto.

Ryanair, secondo le segnalazioni arrivate all’Antitrust, impedirebbe alle agenzie di viaggio di acquistare i suoi biglietti, o li offrirebbe solo tramite una piattaforma che presenta condizioni svantaggiose per prezzo, ampiezza dell’offerta e gestione post-vendita.

Secondo quanto riporta il comunicato dell’Autorità, la condotta di Ryanair non danneggia solo le agenzie, ma anche i consumatori che ci si rivolgono, che sarebbero sottoposti a condizioni sfavorevoli per quanto riguarda il prezzo e la gestione del biglietto.

