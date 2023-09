Nella città ucraina di Leopoli i bombardamenti russi hanno causato un grosso incendio in un magazzino

Nella notte tra lunedì e martedì nella città ucraina di Leopoli a causa dei bombardamenti russi si è sviluppato un grosso incendio in un magazzino e almeno due persone sono rimaste ferite. Lo hanno detto il sindaco della città, Andriy Sadovyi, e il governatore militare della regione, Maksym Kozytskyi. Le difese aeree della regione si sono attivate attorno alle 3 locali, e a partire dalle 4:30 molti droni Shahed-136 russi hanno iniziato a cercare di colpire la città. Tre persone sono state estratte dalle macerie di due edifici: una di loro è in gravi condizioni. Un’altra persona è rimasta ferita nell’incendio del magazzino.

Leopoli si trova a circa 70 chilometri dal confine con la Polonia, a centinaia di chilometri dalle aree dell’Ucraina orientale dove sono in corso i principali combattimenti degli ultimi mesi. Ad agosto 19 persone erano rimaste ferite in un attacco missilistico russo, e a luglio 7 persone erano morte e decine erano rimaste ferite in un attacco a un complesso residenziale nella città.