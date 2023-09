C’è stato un terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze, al confine tra Toscana e Emilia-Romagna

Lunedì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 4.8 al confine tra Toscana e Emilia-Romagna. È avvenuto alle 5:10 e l’epicentro è stato rilevato circa 3 chilometri a sud di Marradi, che si trova sull’Appennino tosco-romagnolo ed è in provincia di Firenze. L’ipocentro è stato invece rilevato a una profondità di 8 km. Il terremoto è stato sentito in molte città delle due regioni, e in molti casi gli abitanti sono scesi in strada per sicurezza. Al momento, comunque, non si registrano danni o feriti.