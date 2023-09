Drew Barrymore ha posticipato la trasmissione del suo programma dopo le critiche per non aver rispettato lo sciopero degli sceneggiatori statunitensi

L’attrice statunitense Drew Barrymore ha annunciato di aver posticipato l’inizio della trasmissione del programma televisivo che conduce e che porta il suo nome, il Drew Barrymore Show, dopo aver ricevuto molte critiche per la scelta di registrarlo nonostante lo sciopero degli sceneggiatori in corso negli Stati Uniti. Barrymore lo ha annunciato con un post su Instagram, in cui ha detto che il programma sarà trasmesso quando le questioni per cui gli sceneggiatori scioperano non saranno risolte e lo sciopero finirà: «Non ho le parole giuste per esprimere le mie scuse più sentite a tutte le persone che ho ferito e, ovviamente, alla squadra che lavora al programma e lo ha reso ciò che è oggi».

Il Drew Barrymore Show è un programma di interviste a persone famose, è prodotto da CBS e va in onda su varie reti televisive americane. Il primo nuovo episodio, la cui registrazione si era svolta la scorsa settimana, era stato scritto senza la collaborazione dei tre autori interni aderenti al sindacato in sciopero. Fuori dallo studio dove era stata girata la prima puntata era stato organizzato un picchetto: avevano partecipato i tre sceneggiatori in sciopero e circa venti membri dello staff della trasmissione. Secondo loro, la decisione della presentatrice di ricominciare le riprese con materiale scritto da sceneggiatori esterni al sindacato violava lo spirito dello sciopero.

Al momento a Hollywood sono stati indetti due scioperi paralleli: a maggio era iniziato quello del sindacato degli sceneggiatori, e a luglio quello del sindacato degli attori. Barrymore aderisce al sindacato degli attori, ma con un contratto diverso, come presentatrice televisiva, che è stato approvato dal sindacato l’anno scorso. La sua categoria quindi non partecipa direttamente allo sciopero in corso, che riguarda il rinnovo del contratto degli attori.