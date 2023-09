Domenica l’aeroporto di Torino resterà chiuso per via dell’incidente in cui è precipitato un aereo delle frecce tricolori

L’aeroporto Caselle di Torino resterà chiuso per tutta la giornata di domenica per via dell’incidente che sabato ha coinvolto un aereo delle frecce tricolori, e in cui è morta una bambina di 5 anni. L’aereo era partito proprio dall’aeroporto di Torino ed era diretto a Vercelli. La chiusura dell’aeroporto causerà diversi disagi: alcuni voli sono già stati cancellati, mentre per ora la maggior parte di quelli in partenza e in arrivo è stata dirottata verso gli aeroporti di Milano e Cuneo.

– Leggi anche: Un aereo delle frecce tricolori è precipitato a Torino