Apple aggiornerà il software degli iPhone 12 in Francia, la cui vendita era stata sospesa per livelli sospetti di radiazioni

Venerdì Apple ha fatto sapere che aggiornerà a distanza il software degli iPhone 12 in Francia, la cui vendita era stata sospesa qualche giorno fa per livelli sospetti di radiazioni. «Diffonderemo un aggiornamento software per gli utenti in Francia in modo da aderire al protocollo usato dalle autorità francesi», ha detto Apple in un comunicato stampa.

All’inizio della settimana l’agenzia francese che controlla le frequenze radio (ANFR) aveva sospeso la vendita degli iPhone 12 in Francia, spiegando che alcuni test di laboratorio avevano indicato che il corpo umano, a contatto diretto col telefono in funzione, assorbirebbe 5,74 watt per kg, oltre il limite europeo di 4 watt per kg. L’agenzia aveva dato a Apple due settimane per risolvere il problema.

Molti paesi stabiliscono una soglia all’energia che un telefono può emettere sotto forma di onde radio, ma l’Organizzazione mondiale della sanità sul suo sito segnala che da numerosi studi non è emerso alcun effetto negativo per la salute causato dall’uso dei cellulari.