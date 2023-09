La Francia ha ordinato il ritiro dal commercio degli iPhone 12 perché emetterebbero radiazioni oltre i limiti di legge

L’agenzia francese che controlla le frequenze radio (ANFR) ha emesso un’ordinanza che impone ad Apple di ritirare dal commercio gli iPhone 12 e riparare quelli già venduti, poiché emetterebbero radiazioni oltre i limiti di legge. L’agenzia ha detto che test di laboratorio indicano che quando il telefono si trova a contatto diretto col corpo, questo assorbirebbe un livello di energia elettromagnetica di 5.74 watt per kg, oltre lo standard europeo di 4 watt per kg. Molti paesi stabiliscono una soglia alla quantità di radiazioni che è ammesso che un telefono possa emettere. L’Organizzazione mondiale della sanità tuttavia sul suo sito segnala che da numerosi studi non è emerso alcun effetto negativo per la salute causato dall’uso dei cellulari.