La presidente della Slovacchia, Zuzana Čaputová, ha denunciato l’ex primo ministro Robert Fico per diffamazione

Zuzana Čaputová, presidente della Slovacchia, ha denunciato l’ex primo ministro Robert Fico per diffamazione. Čaputová, che è presidente dal 2019 ed è anche la prima donna nella storia del paese a occupare questo incarico, è un’ex avvocata ambientalista ed è stata eletta con il piccolo partito liberale e europeista Slovacchia Progressista. Robert Fico invece è stato primo ministro per due mandati, dal 2006 al luglio 2010 e dall’aprile 2012 al marzo 2018, e fa parte dei socialdemocratici del partito Smer-SD.

Negli anni al governo Fico aveva assunto posizioni molto conservatrici e antieuropeiste, e aveva più volte criticato e insultato Čaputová (in un’occasione l’aveva definita «una puttana, una cagna»). Aveva in più occasioni sostenuto tesi cospirazioniste accusando Čaputová di essere «un burattino» nelle mani degli Stati Uniti e di rappresentare gli interessi di George Soros, il celebre miliardario statunitense di origine ebrea ungherese da anni al centro di teorie del complotto da parte dei partiti di destra europei.

Le accuse di Fico nei confronti di Čaputová si sono intensificate nelle ultime settimane, nel corso della campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari del 30 settembre, in cui secondo i sondaggi il partito di Fico è il favorito per la vittoria. Fico si era dimesso nel 2018 dopo grandi proteste di piazza legate all’uccisione del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua fidanzata. Secondo le ricostruzioni fatte dagli investigatori, Kuciak sarebbe stato ucciso per le inchieste che stava conducendo sugli affari della ‘ndrangheta calabrese in Slovacchia, e sui legami tra criminalità organizzata e persone vicine a membri del governo.