Il senatore statunitense Mitt Romney, uno dei più importanti esponenti del Partito Repubblicano, ha detto che lascerà la politica

Il senatore statunitense Mitt Romney ha annunciato che non si ricandiderà alle elezioni del 2024 e che lascerà la politica. Romney, che ha 76 anni, è uno dei principali esponenti dell’ala moderata del Partito Repubblicano. Nell’annunciare il suo ritiro ha invitato anche il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump a valutare di fare lo stesso, considerando la loro età avanzata (rispettivamente 80 e 77 anni).

Romney ha iniziato la carriera politica negli anni Novanta, dopo che in precedenza aveva lavorato a lungo nella finanza. Venne eletto governatore del Massachusetts nel 2002, e negli anni successivi si candidò più volte alle primarie dei Repubblicani per le elezioni presidenziali, vincendole però solo in un’occasione, nel 2012. Alle elezioni fu poi sconfitto dal Democratico Barack Obama, al suo secondo mandato consecutivo.

Si ricandidò anche alle primarie in vista delle elezioni del 2016, quelle vinte da Donald Trump: in quell’occasione criticò molto spesso Trump, usando anche toni e frasi molto pesanti (in un comizio lo definì «un imbroglione, una sòla»), e continuò a contrastarlo anche dopo la vittoria delle elezioni. Fu, tra le altre cose, tra i pochi parlamentari Repubblicani che votarono a favore dell’impeachment di Trump nei due processi a suo carico (in entrambi i casi l’ex presidente venne assolto grazie all’ampio sostegno della maggioranza Repubblicana).