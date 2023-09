Cosa vediamo stasera?

Le grandi piattaforme di film e serie in streaming, che negli ultimi anni hanno cambiato il nostro modo di vedere la televisione e la televisione stessa, sono cambiate anche loro. Se per un certo periodo erano state il posto dove trovare senza sforzo qualcosa di bello da vedere per passare una serata, oggi spesso ci costringono a passare la serata cercando qualcosa di bello da vedere. I loro cataloghi sono diventati sterminati, i contenuti che raccolgono sono di qualunque genere e qualità, gli algoritmi di raccomandazione che dovrebbero aiutarci sembrano spaesati quanto noi e l’effetto è che frequentemente – dopo aver passato decine di minuti a scrollare tra titoli mai sentiti (spostandosi spesso tra piattaforme diverse) – si finisce per sfinimento ad accontentarsi di un qualunque film, o a cambiare piani per la serata.

Per questa ragione, dal 21 settembre e ogni giovedì, il Post comincerà a pubblicare Dicono che è bello: una nuova newsletter dedicata ad abbonate e abbonati per aiutarli a orientarsi nei cataloghi delle piattaforme di streaming e trovare sempre qualcosa di notevole e interessante da vedere. Che sia un vecchio documentario, un film recente appena arrivato in streaming, un grande classico o una serie tv con cui passare una serata, il Post proverà a segnalarli e spiegarli, offrendo consigli, suggerimenti e le consuete spiegazioni. Cos’è questa serie tv per ragazzi che Netflix promuove così tanto? E cos’è questo nuovo film italiano di cui non avevo mai sentito? Cosa c’è di nuovo, cosa sta per finire fuori catalogo?

Dicono che è bello uscirà ogni giovedì poco dopo l’ora di pranzo, in tempo per essere aggiornata sulle novità della settimana e aggiornarvi in vista del fine settimana. Sarà curata da Gabriele Niola, che con il Post collabora da tempo scrivendo di film, di serie tv e raccontando e spiegando i meccanismi del mercato cinematografico. Sarà un ulteriore arricchimento dell’offerta di contenuti per abbonate e abbonati al Post, un modo perché il Post sia a loro utile e un modo per ringraziare abbonate e abbonati del loro sostegno al lavoro del Post.

Abbonate e abbonati possono iscriversi a Dicono che è bello da questa pagina o dalla sezione newsletter dell’area personale. Prima di farlo, è necessario fare login. Grazie, come sempre. E ci sentiamo giovedì 21.