Un quadro di Van Gogh rubato nel 2020 è stato restituito

Un quadro del pittore olandese Vincent van Gogh, chiamato Giardino della canonica a Nuenen in primavera, o semplicemente Giardino di primavera, rubato da un museo dei Paesi Bassi nel 2020 è stato restituito alle autorità. Adesso si trova al Van Gogh Museum di Amsterdam, e tornerà al Groninger Museum, proprietario del dipinto, nelle prossime settimane. Il quadro ha subito qualche danno, ma in generale è in buono stato. Venne rubato durante il lockdown del 2020 dal Singer Laren, un museo in una cittadina a sudest di Amsterdam.

Arthur Brand, un famoso investigatore di crimini legati all’arte che ha collaborato con le autorità olandesi per recuperare l’opera, ha detto alla BBC che il quadro sarebbe passato negli anni fra diversi gruppi criminali. Qualche tempo fa Brand venne contattato da un uomo che intendeva consegnargli il quadro, a patto di rimanere anonimo, perché continuare a tenere il dipinto era diventato troppo problematico. Brand avrebbe ricevuto il quadro lunedì, in un sacchetto blu dell’Ikea, coperto da un cuscino sporco di sangue. Il dipinto è stato subito consegnato alla polizia, che ne ha confermato l’autenticità.

