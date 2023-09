La maggior parte dei giornali di oggi ha in apertura gli enormi danni causati dal gravissimo terremoto avvenuto in Marocco nella notte tra venerdì e sabato, che finora ha provocato la morte di almeno 2mila persone. Si parla molto anche del G20 iniziato sabato a New Delhi, in India: secondo Repubblica, tra le altre cose, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni avrebbe parlato con il primo ministro cinese Li Qiang dell’intenzione dell’Italia di uscire dalla Belt and Road Initiative (anche chiamata “Nuova Via della Seta”), il grande progetto economico e politico promosso dalla Cina che prevede investimenti su infrastrutture in tutto il mondo. I giornali sportivi si occupano invece soprattutto del pareggio della Nazionale maschile di calcio nella partita di qualificazione agli Europei contro la Macedonia del Nord, un risultato che complica molto le possibilità dell’Italia.