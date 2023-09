L’Italia di rugby ha battuto 52-8 la Namibia all’esordio in Coppa del Mondo

La Nazionale maschile di rugby ha battuto 52-8 la Namibia nella sua partita d’esordio in Coppa del Mondo. L’Italia era favorita e ha ricevuto anche il punto di bonus offensivo, oltre ai quattro già previsti per la vittoria, per aver segnato almeno quattro mete: ne ha segnate sette (oltre ai 17 punti dai calci piazzati di Tommaso Allan), con Lorenzo Cannone, Paolo Garbisi, Dino Lamb, Ange Capuozzo, Hame Faiva, Manuel Zuliani e Paolo Odogwu.

Con la vittoria all’esordio l’Italia è momentaneamente in testa al gruppo A con un punto in più della Francia, che venerdì ha battuto la Nuova Zelanda senza ottenere però il bonus offensivo di un punto. La seconda partita della fase a gironi è in programma mercoledì 20 settembre e l’Italia giocherà contro l’Uruguay.