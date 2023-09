L’8 settembre molti voli subiranno ritardi e cancellazioni a causa di uno sciopero del settore aereo

Venerdì 8 settembre è stato annunciato uno sciopero del settore aereo che causerà ritardi e cancellazioni di vari voli. Lo sciopero coinvolgerà i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale, dell’indotto e il personale dei servizi di assistenza a terra (handling). È stato indetto da diverse sigle sindacali tra cui Cub Trasporti, la principale confederazione sindacale sotto cui ricadono i lavoratori aeroportuali: il loro contratto nazionale è scaduto da sei anni.

ITA Airways ha cancellato 30 voli nazionali, consultabili qui, ma secondo la compagnia circa il 55 per cento dei passeggeri che hanno acquistato un biglietto dovrebbe riuscire a partire nella stessa giornata dello sciopero. Inoltre in caso di cancellazione o modifica dell’orario del proprio volo sarà possibile cambiare il biglietto o chiedere il rimborso entro il 13 settembre. Saranno in ogni caso assicurati i voli in partenza tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21, così come tutti i voli da e per le isole: l’elenco di tutti i voli garantiti è consultabile sul sito dell’ENAC, l’Ente nazionale per l’aviazione civile.