Hong Kong è stata colpita dalle piogge più forti da quando sono iniziate le registrazioni, 139 anni fa

Giovedì a Hong Kong e nella vicina città di Shenzhen sono state registrate le più forti piogge dall’inizio delle registrazioni, 139 anni fa (158,1 millimetri di pioggia in un’ora). Le piogge hanno causato grossi disagi ai trasporti, con strade bloccate dall’acqua e dalle frane, e interruzioni ai collegamenti via nave e via aereo. 83 persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, secondo Reuters. Sulla terraferma, nella provincia di Guangdong, 11.000 persone sono state evacuate da una zona allagata.

Il governo di Hong Kong ha consigliato a tutti i lavoratori di rimanere a casa , e sono rimaste chiuse le scuole e la borsa. Molte strade, stazioni e tunnel si sono allagati, fra cui quello che collega l’isola di Hong Kong alla terraferma. Le piogge sono state causate dal passaggio di Hakui, una tempesta fino a qualche giorno fa classificata come tifone. Ora si è indebolita ed è definita invece una depressione tropicale, ma ha comunque rovesciato grandissime quantità d’acqua su terreni già colpiti dal tifone Saola, una settimana fa.