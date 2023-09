La finale dei Mondiali maschili di basket sarà Germania-Serbia

La Nazionale tedesca di basket ha battuto 113-111 gli Stati Uniti nell’ultima semifinale dei Mondiali maschili di basket e si è qualificata alla finale. Per la seconda edizione consecutiva dei Mondiali, quindi, gli Stati Uniti non arriveranno tre le prime due: quattro anni fa in Cina arrivarono settimi, dopo essere stati eliminati ai quarti dalla Francia.

Per la Germania sarà la prima finale di un Mondiale, e la giocherà domenica a Manila (nel primo pomeriggio in Italia) contro la Serbia, che venerdì mattina ha eliminato il Canada battendolo 95-86. Per la Serbia sarà invece la seconda finale mondiale dopo quella persa nel 2014 contro gli Stati Uniti.