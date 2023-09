Il Regno Unito rientrerà in Horizon, il principale programma di finanziamento alla ricerca dell’Unione Europea

Giovedì sera il governo del Regno Unito ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Commissione Europea per rientrare in Horizon, il principale programma di finanziamento alla ricerca dell’Unione Europea, e in Copernicus, il programma di collaborazione scientifica dell’Unione Europea che si occupa di osservazione della Terra.

Il Regno Unito aveva smesso di partecipare ai programmi nel gennaio del 2020, a causa dell’uscita del paese dall’Unione Europea. Da allora erano iniziati lunghi colloqui tra il governo britannico e la Commissione Europea per permettere al Regno Unito di continuare a collaborare ai programmi pur non essendo più un paese membro dell’Unione. La Commissione Europea ha fatto sapere che l’accordo raggiunto giovedì prevede che il Regno Unito paghi quasi 2,6 miliardi di euro all’anno per la sua partecipazione a Horizon – che ha in dotazione 95,5 miliardi di euro per finanziare ricerca e sviluppo – e a Copernicus.