Due persone sono state arrestate in Cina per aver allargato un buco nella Grande Muraglia con un escavatore

La polizia cinese ha arrestato un uomo di 38 anni e una donna di 55 anni sospettati di aver usato un escavatore per allargare un varco nella Grande Muraglia, nella provincia settentrionale dello Shanxi. La polizia era venuta a conoscenza del fatto il 24 agosto e aveva utilizzato le tracce lasciate dal macchinario usato per allargare il varco per trovare i sospetti. Secondo il quotidiano China Daily, i due stavano lavorando a un progetto di costruzione nelle vicinanze e hanno ammesso di aver allargato il buco per creare una scorciatoia per ridurre i tempi di viaggio verso il loro cantiere, così da poterci passare anche con macchinari più grandi.

L’Ufficio delle reliquie culturali dello Shanxi ha detto che la Grande Muraglia, che è stata costruita durante la Dinastia Ming (1368-1644) ed è considerata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, è stata danneggiata irreparabilmente.

Two individuals have been detained for “cutting off” a section of the Ming Great Wall with an excavator in northern China to shorten their distance to a worksite. The section of the Great Wall is a provincial-level cultural relic with significant protection and research value.… pic.twitter.com/ZRJ7aKrcPX

