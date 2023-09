Almeno 22 persone sono morte nelle grandi alluvioni nel sud del Brasile

Il ciclone che nelle ultime ore ha colpito il Brasile meridionale ha causato la morte di almeno 21 persone nello stato di Rio Grande do Sul e una nello stato confinante di Santa Catarina. Martedì sera il governo locale ha detto che 16 persone risultano ancora disperse. Il governatore del Rio Grande do Sul ha definito le alluvioni il peggiore disastro naturale dello stato per numero di vittime, e il governo federale ha promesso di intervenire con gli aiuti necessari.

Migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie case e molte hanno dovuto essere salvate con gli elicotteri dopo essersi rifugiate sui tetti. La località più colpita è stata Muçum, una cittadina di 5.000 abitanti nella parte centrale del Rio Grande do Sul. A giugno 11 persone erano morte sempre nel Rio Grande do Sul a causa di un ciclone.