Almeno 11 persone sono morte in Brasile a causa di un ciclone 

In Brasile, nello stato meridionale di Rio Grande do Sul, almeno 11 persone sono morte a causa di un ciclone che ha raggiunto il paese venerdì: ci sono anche 20 dispersi, le ricerche sono ancora in corso. Il ciclone ha provocato piogge torrenziali, inondazioni e alluvioni, moltissime persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e cercare rifugio altrove, nei centri sportivi locali. La città più colpita è stata Caraá, piccolo comune da circa 8mila abitanti. Eduardo Leite, governatore dello stato di Rio Grande do Sul, ha detto che sono già state soccorse oltre 2mila persone.