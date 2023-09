Almeno due persone sono morte a causa delle alluvioni che hanno colpito la costa bulgara del Mar Nero. Altre persone, ma non è chiaro quante siano, risultano disperse e centinaia di turisti sono stati evacuati.

Terrible floods due to heavy rains in the Tsarevo of Bulgaria 🇧🇬 (05.09.2023)

TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/Bpqc9jJ1Vo

— Disaster News (@Top_Disaster) September 5, 2023