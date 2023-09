La Bulgaria è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per non aver riconosciuto il matrimonio di due donne contratto all’estero

La Bulgaria è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani (CEDU) per essersi rifiutata di riconoscere l’unione di due donne contratta all’estero. Darina Koilova e Lilly Babulkova, entrambe di 37 anni, si erano sposate nel 2016 nel Regno Unito dove vivevano da sette anni, e erano poi tornate a vivere nel loro paese. Si erano rivolte alla CEDU denunciando il rifiuto delle autorità bulgare di inserire la menzione “sposata” nei registri di stato civile escludendole dunque da una serie di benefici. La Bulgaria non consente né il matrimonio né l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

I giudici della CEDU, riuniti a Strasburgo, hanno dato ragione all’unanimità alla coppia condannando la Bulgaria per aver violato l’articolo 8 della Convenzione che garantisce i diritti alla vita privata e familiare. La Bulgaria dovrà pagare alle due donne 3 mila euro di spese legali.

«Questo è un passo verso la giustizia per noi e per la nostra comunità in Bulgaria», hanno detto Darina Koilova e Lilly Babulkova. La Bulgaria si colloca al ventiseiesimo posto tra i paesi europei per il rispetto dei diritti delle persone LGBT+, secondo l’indice annuale compilato dall’ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), associazione internazionale attiva dal 1978 con sede a Ginevra che riunisce, in tutto il mondo, più di 1.200 gruppi e movimenti.