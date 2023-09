L’Italia si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di basket maschili

La Nazionale italiana di basket si qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di basket maschili battendo Porto Rico 73 a 57 nella seconda partita della seconda fase dei gironi. La squadra, allenata da Gianmarco Pozzecco, è entrata così fra le migliori otto squadre al mondo, un risultato che non otteneva ai Mondiali da 25 anni, dall’edizione 1998 in Grecia.

Il quarto di finale dell’Italia ai Mondiali in corso nelle Filippine si giocherà martedì: Stati Uniti e Lituania sono le due avversarie possibili. Dipenderà dai risultati della partita in programma oggi fra queste due squadre e dall’ultima sfida del girone dell’Italia, Repubblica Dominicana-Serbia.