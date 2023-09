È morto il cantautore e imprenditore statunitense Jimmy Buffett

È morto a 76 anni il cantautore e imprenditore statunitense Jimmy Buffett. Buffett cominciò a scrivere e suonare canzoni di genere folk e country negli anni Settanta: nel corso della vita ha pubblicato una trentina di album e ha fatto concerti per sessant’anni. Fu candidato a due Grammy e vinse numerosi Country Music Awards. La sua canzone in assoluto più famosa fu “Margaritaville”, del 1977, che divenne un tormentone estivo e diede il nome a un marchio che include hotel, ristoranti e merchandising di ogni tipo. Grazie alle attività della Margaritaville Holdings Buffett divenne una delle persone più ricche del mondo.

L’elogio dell’ozio e della rilassatezza tipica dei resort e delle isole turistiche americane viene ripreso anche nelle note e nei testi di altre sue famose canzoni come “It’s 5 O’Clock Somewhere”, “Cheeseburger in Paradise” e “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes”, caratterizzando il personaggio di Buffett come simbolo della vita rilassata e vacanziera.