L’Italia ha battuto la Serbia nella prima partita della seconda fase a gironi dei Mondiali di basket maschili

La nazionale italiana maschile ha battuto la Serbia 78-76 nella prima partita della seconda fase a gironi dei Mondiali di basket. I gironi sono composti da quattro squadre, e ai quarti si qualificheranno le prime due classificate: l’Italia dovrà giocare domenica contro Porto Rico, che oggi pomeriggio gioca invece contro la Repubblica Dominicana. Per il passaggio ai quarti sarà necessario battere anche Porto Rico domenica, anche se potrebbe non bastare, dato che nel calcolo finale dei punti conteranno anche i risultati degli scontri diretti nella prima fase a gironi di qualificazione, in cui l’Italia aveva perso contro la Repubblica Dominicana. Inoltre verrà conteggiata anche la differenza di canestri e il maggior numero di punti fatti, sia in generale che negli scontri diretti.