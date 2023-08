11 persone che viaggiavano su un volo tra Milano e Atlanta sono rimaste ferite a causa delle forti turbolenze

11 persone sono rimaste ferite a causa delle forti turbolenze a bordo di un aereo della compagnia Delta Air Lines partito martedì dall’aeroporto di Milano Malpensa e atterrato all’aeroporto Hartsfield Jackson di Atlanta, la capitale della Georgia, negli Stati Uniti. La compagnia ha detto che tra le 11 persone ferite ci sono sia passeggeri che membri dell’equipaggio, e che sono state tutte portate in ospedale: al momento non sono stati comunicati maggiori dettagli sulle loro condizioni. Le turbolenze erano cominciate quando l’aereo era circa 60 chilometri a nordest di Atlanta. La compagnia ha fatto sapere che l’atterraggio è avvenuto comunque in sicurezza e senza problemi.