L’uragano Idalia ha allagato la costa occidentale della Florida

Nella mattinata di mercoledì l’uragano Idalia ha causato danni e allagamenti sulla costa occidentale della Florida, negli Stati Uniti. Due persone sono morte in incidenti stradali causati dal maltempo, oltre 250mila persone sono rimaste senza corrente elettrica e sono state ordinate evacuazioni parziali in molte località della costa.

Nella tarda mattinata di mercoledì (nel tardo pomeriggio per l’orario italiano) pioggia e vento si sono spostati verso nord, in Georgia, dove è stata dichiarata l’allerta per possibili inondazioni. Secondo le previsioni Idalia proseguirà fino al South Carolina e forse oltre, prima di finire di nuovo nell’oceano. Centinaia di voli in programma dagli aeroporti di Florida e Georgia sono stati rimandati o cancellati.

Idalia si è formato nell’oceano nella notte tra martedì e mercoledì come uragano di categoria 4 (la più alta è la 5) e si è man mano indebolito fino alla categoria 1. Attorno alle 7:45 della mattina, quando era ancora molto forte, è arrivato sulle coste della Florida, dove le piogge hanno causato gravi allagamenti e il vento ha raggiunto una velocità di oltre 175 chilometri orari, spezzando molti alberi e causando vari danni. Il National Hurricane Center (Centro Nazionale per gli Uragani) ha definito la tempesta causata da Idalia «catastrofica».

Hurricane #Idalia making landfall in the Big Bend Area this morning with catastrophic storm surge. Surge concerns will continue along the west coast even though is pulling away from our area. Highest surge will be around the time of high tide this afternoon hours. Remain alert!⚠️ pic.twitter.com/kl8VmpJDjA

— NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) August 30, 2023