È morto a 99 anni il conduttore televisivo statunitense Bob Barker, conosciuto soprattutto per la versione originale del programma “Ok, il prezzo è giusto!”

Sabato è morto a 99 anni Bob Barker, uno dei più noti conduttori televisivi statunitensi, conosciuto soprattutto per aver condotto a lungo il programma The Price is Right, dal suo inizio nel 1972 fino al proprio pensionamento nel 2007. Il programma è un gioco a premi in cui i concorrenti si sfidano indovinando i prezzi di una serie di articoli e prodotti, venendo selezionati tra il pubblico presente in studio: motivo per cui l’esortazione Come on down!, “Scendi!”, è una delle cose che hanno reso il programma più riconoscibile. The Price is Right è sempre stato molto popolare e apprezzato, oltre che fonte d’ispirazione per il programma italiano Ok, il prezzo è giusto!, andato in onda su Mediaset dal 1983 al 2001.

Barker, citato anche in alcune serie televisive statunitensi, è sempre stato molto apprezzato per l’umorismo con cui interagiva coi concorrenti del programma, oltre che per la sua lunghissima carriera che nel tempo lo ha reso un volto familiare a moltissime persone. Era nato a Darrington, nello stato di Washington, il 12 dicembre del 1923. Trascorse due anni nella Marina, si laureò in Economia e iniziò la sua carriera in una radio della Florida, venendo subito apprezzato per il suo modo di condurre le trasmissioni: avviò un suo programma radiofonico, il Bob Barker Show, nel 1950, per poi diventare progressivamente sempre più noto, soprattutto dal 1972 in poi quando iniziò a condurre The Price is Right. Era noto anche per il suo attivismo per i diritti degli animali. È morto nella sua casa di Hollywood Hills, a Los Angeles, e ne ha dato notizia il suo portavoce Roger Neal.