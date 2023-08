A Milano e nell’hinterland ci sono stati danni notevoli a causa di piogge e venti molto forti

Nel pomeriggio di sabato a Milano ci sono state piogge intense e venti estremamente forti, che hanno provocato notevoli danni. Nella zona sud e ovest della città sono caduti vari alberi, uno dei quali è finito sulla tangenziale ovest. A Buccinasco, nell’hinterland a sud-ovest di Milano, sono stati scoperchiati i tetti di alcuni edifici, in particolare di un condominio residenziale, e ci sono stati danni anche in varie altre aree confinanti. Ci sono stati danni e alberi caduti anche in Brianza (cioè a nord di Milano) e nella zona di Vercelli.

A Milano è il secondo evento di maltempo estremo in un mese, dopo che a fine luglio sulla città c’era stato un nubifragio piuttosto violento.