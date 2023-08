Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Roberto Rigali hanno vinto la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 maschile ai Mondiali di atletica leggera in corso a Budapest. L’Italia era detentrice dell’oro olimpico (a Tokyo al posto di Rigali c’era Fausto Desalu) e si era qualificata alla finale con il miglior tempo: era da ventotto anni che non andava sul podio in una staffetta ai Campionati mondiali. L’oro è stato vinto dagli Stati Uniti con Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes e Noah Lyles; il bronzo dalla Giamaica.

