L’Italia ha battuto l’Angola nella sua prima partita ai Mondiali maschili di basket

La Nazionale maschile di basket ha battuto 81-67 l’Angola nella sua prima partita ai Campionati mondiali, giocata venerdì mattina a Manila, nelle Filippine. L’Italia era favorita e ha concluso in vantaggio tutti i quarti della partita, prendendo il largo nei minuti finali. I migliori marcatori sono stati Simone Fontecchio, con 19 punti, e Stefano Tonut con 18. La prossima partita dell’Italia è in programma domenica mattina, sempre a Manila, contro la Repubblica Dominicana. Potrebbe già essere decisiva per la qualificazione alla seconda fase a gironi, l’obiettivo minimo per la Nazionale a questi Mondiali.

