L’Ucraina dice di aver fatto sbarcare alcune truppe in Crimea

Giovedì le autorità ucraine hanno detto di aver condotto un’operazione militare in Crimea, la penisola nel sud-est dell’Ucraina annessa dalla Russia nel 2014 con un referendum ritenuto illegale da molti governi. Durante l’operazione, alcune truppe sarebbero sbarcate sulle coste della Crimea. Se confermato, sarebbe la prima volta dall’annessione russa che truppe dell’esercito ucraino entrano nel territorio della Crimea.

Dell’operazione si sa ancora poco: ne ha parlato alla tv statale ucraina Andriy Yusov, rappresentante del ministero della Difesa, che ha detto che alcune truppe sono sbarcate via mare nei pressi della penisola di Tarkhankut, nella parte occidentale della Crimea, vicino alle città di Olenivka e Mayak. Al momento non sono stati diffusi maggiori dettagli e non ci sono state conferme da parte delle autorità di Crimea e Russia.