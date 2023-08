La notizia più importante e presente sulle prime pagine di oggi è il fatto che secondo l’aviazione civile russa Yevgeny Prigozhin, il capo del gruppo di mercenari russi Wagner, era a bordo di un aereo precipitato mercoledì sera circa 100 chilometri a nord-ovest di Mosca. I quotidiani la riferiscono in modi anche molto diversi: qualcuno dà per certa la morte di Prigozhin, attribuendone la responsabilità a una vendetta del presidente russo Vladimir Putin; altri sono più cauti e danno conto dello schianto dell’aereo – al momento l’unica notizia confermata da più fonti – spiegando che Prigozhin figurava nella lista dei passeggeri. Per la politica interna si parla di alcune critiche della segretaria del PD Elly Schlein al governo sulla gestione dell’immigrazione, mentre i giornali sportivi parlano di calciomercato e del futuro dell’ex allenatore della nazionale Roberto Mancini.