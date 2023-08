C’è stato un nuovo arresto per la violenza sessuale a Milano nella notte di Capodanno

È stato arrestato in Germania ed estradato in Italia Mahmoud Alsharawi, un egiziano di 21 anni accusato di una violenza sessuale di gruppo compiuta su una 19enne nella notte fra il 31 dicembre 2021 e l’1 gennaio 2022 in Piazza del Duomo a Milano. Alsharawi si era reso irreperibile dallo scorso dicembre quando era stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare anche contro tre altri uomini. Per un altro caso di violenze e aggressioni compiute contro altre donne quella stessa notte sono stati già condannati con rito abbreviato tre uomini.