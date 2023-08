È in corso un incendio nell’est dell’Isola d’Elba: sono state evacuate alcune zone ma non ci sono notizie di morti o feriti 

Lunedì sera si è sviluppato un incendio a Rio, comune nella parte orientale dell’Isola d’Elba, in provincia di Livorno: sono state evacuate per precauzione alcune strutture turistiche e abitazioni, ma per ora non ci sono notizie di morti o feriti. L’incendio non è ancora stato spento e sono in corso le operazioni con elicotteri e canadair, ma secondo gli ultimi aggiornamenti la situazione sembra essere sotto controllo. Nel frattempo nella notte è stato ordinata l’evacuazione delle zone di Ortano, di Chiusello, di Campo Grande e di San Felo. È stata anche chiusa una strada provinciale nella zona interessata.

L’incendio si è sviluppato in un’area boschiva di San Felo, tra Rio Marina e Porto Azzurro, e le operazioni di contenimento sono state complicate dal vento che alimentava le fiamme.