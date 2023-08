È morto a 66 anni Ron Cephas Jones, tra gli attori principali della serie “This Is Us”

Ron Cephas Jones, attore statunitense conosciuto soprattutto per avere interpretato il personaggio di William Hill nella serie This Is Us, è morto a 66 anni. Per il suo ruolo, quello del padre biologico di uno dei protagonisti, Randall Pearson, aveva vinto due premi Emmy e ottenuto quattro candidature complessive tra il 2018 e il 2020. Aveva una malattia polmonare da molto tempo, ha comunicato la famiglia. Jones aveva recitato anche nelle serie Luke Cage, Mr. Robot, The Get Down, Law & Order, Better Things e diverse altre. Al cinema invece aveva avuto solo ruoli minori.