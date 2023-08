A Baghdad, in Iraq, tutti i cartelloni elettronici pubblicitari sono stati spenti dopo che in uno erano stati trasmessi filmati pornografici

Domenica le autorità di Baghdad, capitale dell’Iraq, hanno ordinato lo spegnimento di tutti i cartelloni elettronici pubblicitari della città. La decisione è stata presa dopo che sabato sera in un cartellone posizionato in una via centrale della città erano stati trasmessi alcuni video pornografici. La polizia ha detto di aver arrestato una persona sospettata di aver manomesso il cartellone: ha aggiunto che avrebbe questioni economiche pendenti con la società che gestisce i cartelloni, e che avrebbe agito per ritorsione.