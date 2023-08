La Svezia ha battuto 2-0 l’Australia nella finale per il terzo posto ai Mondiali femminili di calcio

La Svezia ha battuto 2-0 l’Australia nella finale per il terzo posto dei Mondiali di calcio femminili, che si è giocata sabato mattina a Brisbane, in Australia. I due gol sono stati segnati da Fridolina Rolfo e Kosovare Asllani, peraltro attaccante del Milan. In semifinale l’Australia era stata eliminata dall’Inghilterra, che domenica a Sydney giocherà la finale dei Mondiali contro la Spagna, che a sua volta aveva battuto 2-1 la Svezia in semifinale.

– Leggi anche: Cosa ci dice la finale dei Mondiali di calcio femminili