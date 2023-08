C’è stato un altro attacco con droni a Mosca, in Russia 

Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato un nuovo attacco con droni a Mosca, la capitale della Russia: un drone ha colpito un edificio dell’Expocentre, un complesso non residenziale usato per congressi ed eventi pubblici nel centro della città. Secondo l’agenzia di stampa statale russa Tass una delle pareti esterne dell’edificio è parzialmente crollata: non ci sono notizie di morti o feriti. Dopo l’attacco è stato temporaneamente chiuso l’aeroporto internazionale Vnukovo di Mosca, che ha riaperto poco dopo.

Il ministro della Difesa russo ha detto che il drone era ucraino e che si è abbattuto sull’Expocentre dopo essere stato intercettato dai sistemi di difesa antiaerea russi, con una forte esplosione che si è sentita in tutto il quartiere. Come in altre occasioni di attacchi con droni a Mosca, l’Ucraina non ha commentato l’accaduto. L’Expocentre si trova a circa 5 chilometri dal Cremlino, l’insieme dei palazzi nel centro di Mosca dove si trova tra le altre cose la residenza ufficiale del presidente Vladimir Putin e la sede di varie istituzioni dello stato russo.