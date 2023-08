Tra le principali notizie in prima pagina sui giornali nazionali oggi c’è il rincaro dei prezzi dei carburanti negli ultimi giorni, di cui si sta parlando molto soprattutto dopo che il 15 agosto sull’autostrada A8 Milano-Varese è stato rilevato un distributore dove la benzina costava 2,722 euro al litro. Un altro argomento a cui viene data ampio risalto è la raccolta firme promossa dai principali partiti di opposizione per accelerare la discussione sull’introduzione di un salario minimo legale a 9 euro lordi in Italia: i promotori sostengono che in due giorni siano state raccolte più di 200mila firme. Per lo sport ci sono ancora le trattative sul possibile ingaggio di Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio, e la vittoria della contrada dell’Oca al Palio di Siena.