Un grande incendio boschivo sull’isola di Tenerife, in Spagna, ha costretto all’evacuazione di diverse aree abitate

Nella notte tra martedì e mercoledì si è sviluppato un grosso incendio boschivo in una zona rurale di Tenerife, la più grande delle isole Canarie, che fanno parte della Spagna e si trovano vicino alla costa occidentale dell’Africa. Per precauzione le autorità locali hanno ordinato l’evacuazione di quattro centri abitati, Arrate, Chivisaye, Media Montaña e Ajafoña, dove vivono in tutto più di 30mila persone. L’incendio è ancora in corso e le operazioni di spegnimento stanno proseguendo. Per il momento non si registrano feriti o danni agli edifici.