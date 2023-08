Almeno dieci persone sono morte a causa di un’esplosione a San Cristóbal, nella Repubblica Dominicana

Almeno dieci persone sono morte e più di cinquanta sono state ferite a causa di una grossa esplosione avvenuta lunedì sera in un mercato di San Cristóbal, vicino a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Il ministro della Salute dominicano Daniel Rivera ha fatto sapere che nella zona dell’esplosione è ancora in corso un incendio. Al momento 36 persone sono state ricoverate in ospedale e altre 11 risultano disperse.

L’esplosione è avvenuta per cause ancora da chiarire nel negozio di un fornaio in un’area commerciale conosciuta come “Mercado Viejo”. In un secondo momento l’incendio provocato dall’esplosione si è esteso a un negozio di ferramenta e a uno di mobili.