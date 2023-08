Capire quanti soldi ha un miliardario

È molto difficile riuscire a quantificare in modo concreto grossi numeri, perché nella vita quotidiana non abbiamo quasi mai a che fare con milioni o miliardi di cose. È più facile immaginare quantità come le decine, le centinaia e le migliaia: più aumentano gli zeri più è difficile percepire quanto siano davvero, per esempio, 100mila chicchi di riso, o un milione, o un miliardo. Lo stesso vale per i soldi, anche se a differenza dei chicchi di riso la quantificazione è più facile se si pensa a cosa si potrebbe fare con 100mila, un milione o un miliardo di euro.

Con 100mila euro si può dare l’acconto per comprare una casa in una grande città, e prendere poi un mutuo; con un milione si possono comprare varie case in una grande città o magari solo una, ma di lusso. Già con un miliardo si fa più fatica, anche perché sono molti più soldi di quanto immaginiamo: i miliardi sono un ordine di grandezza che generalmente associamo alle notizie economiche sull’andamento di borsa, alle grandi fusioni tra aziende o a quelle sulle spese dello stato e così via. Ma anche ai patrimoni degli uomini più ricchi del mondo, che detengono una quantità di soldi difficilmente concepibile ed enormemente superiore a quella dei milionari, motivo per cui negli ultimi anni su TikTok si sono diffusi molti video che spiegano in termini chiari di quali quantità si stia parlando, spesso per trasmettere un messaggio politico: i miliardari non dovrebbero esistere.

Alcuni video servono a capire anzitutto quanti zeri hanno milioni e miliardi: un milione si scrive 1.000.000, quindi con 6 zeri; un miliardo si scrive con 9 zeri, 1.000.000.000, e via così.

Per chi parla italiano è utile sapere che in inglese la sequenza è million, billion, trillion e così via: billion in inglese significa miliardi, mentre in italiano – seppure molto raramente – viene usato per indicare mille miliardi.

Scansato questo equivoco, ci sono poi moltissimi video che spiegano quanto ampia sia la differenza tra un milione e un miliardo, che spesso è molto sottovalutata: un miliardo sono mille milioni. L’esempio più comprensibile che viene usato in questi video su TikTok è legato allo scorrere del tempo. Un milione di secondi sono 12 giorni, mentre un miliardo di secondi sono quasi 32 anni.

Per far capire la differenza in alcuni video si usano anche i chicchi di riso in proporzione: 1 chicco di riso è uguale a 100mila euro, 10 sono uguali a un milione mentre per fare un miliardo serve un bel cumulo di riso.

Un altro modo usato da questi video per spiegare la differenza è quanto tempo ci vorrebbe per ottenere un milione o un miliardo nel caso si guadagnasse una cifra fissa ogni giorno: con 5mila euro al giorno, senza spendere ipoteticamente mai niente, si diventerebbe milionari in circa 7 mesi, ma per diventare miliardari ci vorrebbero circa 548 anni.

Altri video hanno un messaggio meno didattico e più politico. Una volta compreso quanti sono effettivamente i miliardi – con il metodo del tempo, con i chicchi di riso o pensando a quanto tempo servirebbe per guadagnarli – i patrimoni delle persone più ricche al mondo si percepiscono molto di più come davvero enormi: la persona più ricca al mondo secondo Forbes è Bernard Arnault, il fondatore del gruppo del lusso LVMH, con un patrimonio di 211 miliardi di dollari; la seconda è Elon Musk, proprietario di Tesla, Space X e X (prima conosciuto come Twitter), che ha un patrimonio di 180 miliardi di dollari; e la terza è Jeff Bezos con 114 miliardi di dollari.

Molti tiktoker di sinistra chiedono retoricamente com’è possibile che ci siano modi etici di accumulare così tanta ricchezza, visto che anche in circostanze eccezionali – come potrebbe essere quella di guadagnare 5mila dollari al giorno – servirebbero comunque centinaia di anni affinché una persona comune possa arrivare ad avere anche solo un miliardo.

